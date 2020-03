Glenn Robinson III mène le Michigan devant le VCU

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

Nous continuons notre chemin vers le match pour Glenn Robinson III et les Michigan Wolverines. Après que Robinson III ait intensifié ses efforts pour mener 4 têtes de série au Michigan devant l’État du Dakota du Sud, ils sont passés en huitièmes de finale pour affronter les VCU Rams.

23 mars 2013

Après tant de difficultés dans la victoire contre l’État du Dakota du Sud, Trey Burke a eu un meilleur match dans celui-ci pour le Michigan. Il a réussi quelques tirs au but et il a terminé avec 18 points et sept passes décisives tandis que Mitch McGary avait 21 points et 14 rebonds pour mener les Wolverines.

Quant à Robinson III, il a poursuivi son tir à chaud en allant 7-en-10 depuis le sol pour 14 points et neuf rebonds dans une victoire de 78-53 pour passer au Sweet 16 pour la première fois depuis 1994. Il avait 21 points sur Tir de 8 contre 9 lors de la première victoire contre les Jackrabbits. C’est une bonne façon de commencer le tournoi pour la première année.

Quant à Robinson III, lui et l’équipe comprennent qu’il reste du travail à faire. L’apparence de Sweet 16 est cool et c’est important pour le programme, mais ce n’est pas l’objectif final.

Il a déclaré aux rapports:

Nous ne pouvons pas en rester là. On ne peut pas s’arrêter là. C’est quelque chose que nous avons déjà dit que nous avons déjà décidé que nous devons sortir et jouer aussi fort que possible et faire plus de choses pour cette équipe.

Le Michigan avance maintenant pour affronter la 1 tête de série Kansas Jayhawks, de sorte que les défis deviennent plus difficiles pour eux.

