Glenn Robinson III mène le Michigan vers l’avancement

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

Nous avons d’abord commencé avec le grand homme Al Horford qui a commencé la défense du titre 2007 pour la Floride avec une victoire sur Jackson State et nous continuerons sur cette voie à coup sûr, mais l’édition de samedi sera Glenn Robinson III avec les Michigan Wolverines. Les 4 têtes de série Wolverines ont commencé par un affrontement contre les 13 graines Jackrabbits du Dakota du Sud.

le 21 mars 2013

Le Michigan était en état d’alerte bouleversé avant cette confrontation. Alors que le Michigan était rempli de talents NBA de haut en bas de leur liste, l’État du Dakota du Sud avait un talent NBA propre à Nate Wolters qui tirait des planches de repêchage grâce à sa capacité bidirectionnelle.

Wolters a fait un excellent travail sur Trey Burke tôt le rendant presque invisible là-bas et le Michigan a dû compter sur leurs autres pièces. C’est là que Glenn Robinson III, ainsi que Time Hardaway Jr., sont intervenus et se sont produits. Robinson III a terminé avec 21 points, dont 17 en deuxième mi-temps, sur un tir de 8 pour 9 pour aider le Michigan à reculer 71-56 et à passer en huitièmes de finale.

Robinson III a déclaré aux journalistes son tir à chaud après la victoire:

Ma confiance a toujours été là, mais ce soir, le ballon semblait juste sortir de ma main. Ça ne fait plus ça depuis un moment, mais quand j’ai commencé à frapper des tirs, mes coéquipiers sont revenus directement vers moi. C’est ainsi que cette équipe joue. Même lorsque Trey ne frappe pas, il fait des passes et nous ouvre des tirs.

Ce fut une performance impressionnante pour la première année qui était l’un des trois à commencer pour le Michigan dans ce match. Les Wolverines avaient un peu d’avantage à domicile en raison du match qui se jouait au Palace of Auburn Hills, l’ancien domicile des Detroit Pistons, et ils en ont certainement profité.

Le Michigan passerait aux huitièmes de finale pour affronter les VCU Rams à Auburn Hills.

.