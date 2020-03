Glenn Robinson III réagit à une soirée marquante en carrière contre les Lakers

C’était une autre défaite sur la route pour les 76ers de Philadelphie alors qu’ils tombaient contre les Lakers de Los Angeles 120-107, mais c’était un match solide pour une équipe qui avait perdu trois partants. C’était une autre occasion pour les autres de prendre la relève et mardi, c’était Glenn Robinson III.

Cela avait été difficile pour le vétéran du Michigan, il avait raté ses 11 premiers 3 points pour Philadelphie avant de finalement en abattre un, mais il avait une percée contre les Lakers. Il a marqué un sommet en carrière de 25 points et il a tiré 10 pour 15 depuis le sol tout en renversant trois de la profondeur.

“Je continue de rester confiant”, a-t-il déclaré par la suite. «J’ai de bons coéquipiers et ils croient en moi. Ils ont vu ce que je peux faire et ils ont juste continué à m’implorer et à me responsabiliser et vraiment, la confiance. J’ai gardé ma confiance et c’est tout. J’ai continué à croire en moi et je suis sorti et j’ai tout donné. »

Pour un gars qui a tiré à 40% de la profondeur avec les Golden State Warriors avant l’échange, ça faisait du bien d’avoir enfin quelques coups de feu pour lui.

“Ça faisait trop de bien de voir les tirs tomber”, a-t-il dit. “Mais en fin de compte, c’est une perte. Lorsque moi et AB (Alec Burks) sommes arrivés pour la première fois, notre objectif était d’aider cette équipe à gagner. Nous devons donc continuer à trouver des moyens de le faire, en particulier avec les gars, mais j’apprends toujours. “

Tout cela est encore un processus d’apprentissage pour lui. Il a commencé les 48 matchs des Warriors et il était en moyenne de plus de 30 minutes par nuit et maintenant il est en moyenne d’environ 15 minutes par nuit pour Philadelphie. Il commençait quelques matchs, mais il n’a pas pu trouver un rythme comme il l’a fait en sortant du banc mardi.

«J’ai juste essayé d’obtenir mon rythme tôt», a-t-il expliqué. «J’ai juste essayé de commencer. Je reste juste confiant en moi et je savais que certains coups tomberaient. Je vais juste continuer à faire la même chose. “

Les Sixers auront besoin de plus de lui lorsque l’équipe continuera son voyage sur la route. Ils se dirigent vers Sacramento pour faire face à une chaude équipe des Kings, ils auront donc besoin de plus de contributions de lui et de tout le monde.

