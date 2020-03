Glenn Robinson III se sent à l’aise d’avoir Alec Burks avec lui

Il n’est jamais facile d’être échangé au milieu de la saison, mais c’est quelque chose que l’attaquant des Philadelphia 76ers Glenn Robinson III est en train de s’adapter après avoir été acquis des Golden State Warriors à la date limite. La seule chose qui l’a aidé est qu’Alec Burks a également été inclus dans le commerce.

Les deux ont noué une bonne amitié lors de leur équipe à The Bay et le fait qu’ils ont tous deux été envoyés à Philadelphie dans le cadre de l’affaire aide Robinson III à trouver une zone de confort.

“C’est mon gars”, a-t-il déclaré après avoir marqué 25 points en carrière mardi. «Nous parlons tout le temps. Nous regardons des films ensemble, nous parlons du jeu ensemble, évidemment avec le déménagement, nous sommes restés dans un hôtel, donc nous sommes toujours ensemble. Nous avons vraiment créé ce lien. »

Comme Tobias Harris avec Boban Marjanovic la saison précédente, un gros échange peut être apaisé lorsque quelqu’un avec qui vous êtes proche vous accompagne. Ce lien peut vraiment aider un gars à faire des ajustements assez rapidement.

“C’est agréable d’avoir quelqu’un qui vit la même chose”, a poursuivi Robinson III. «Même sa fille a exactement un an que ma fille, alors je lui parle comme« Oh, qu’est-ce qu’elle fait ici? »Et des choses comme ça. Nous avons créé un lien sur et hors du terrain. »

Après une solide performance mardi, les Sixers espèrent que Robinson III pourra consolider la performance et continuer à grandir dans son rôle avec les Sixers. Il est absolument important pour lui de continuer à jouer et à marquer sur le banc de l’équipe. Ils en auront besoin au début des éliminatoires.

