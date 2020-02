Glenn Robinson III s’ouvre au commerce, démarrage lent avec Sixers

Six matchs après l’expérience, l’acquisition de Glenn Robinson III par les 76ers de Philadelphie n’a pas donné le coup de fouet espéré. Au lieu de cela, le court séjour de Robinson à Philly a reflété le film de Sixers que les fans de Sixers ont regardé toute la saison.

Robinson a fait ses débuts pour les Sixers le 9 février contre les Chicago Bulls avec 10 points sur un tir de 5 sur 6 en seulement 12 minutes d’action, apportant un peu de fluidité et de mouvement à l’offensive qui manquait cruellement. Cependant, il n’a pas réussi à marquer plus de six points depuis ses débuts et n’a renversé aucune de ses neuf tentatives de 3 points dans un uniforme des Sixers malgré avoir connecté 40% de ses essais avec les Golden State Warriors.

Jeudi, dans une interview publiée sur basketballinsiders.com par Spencer Davies, Robinson a parlé du commerce de mi-saison et de son lent démarrage à Philadelphie.

Robinson a discuté de l’élément humain du métier, du défi de déraciner sa vie en peu de temps et des difficultés à essayer de s’acquitter de ses responsabilités de professionnel à travers tout cela.

Alors que Robinson a un point à dire sur les métiers à péage, il y a une autre citation qui, de façon juste ou injuste, fait la une des journaux:

Lorsque vous venez ici et que votre rôle n’est pas vraiment expliqué ou que vous ne savez pas ce qui se passe avec le métier – ce n’est pas comme si c’était un métier où vous interveniez et avez immédiatement un impact. C’est un peu différent, donc … cette équipe est pleine d’ailes, pleine de gars qui peuvent jouer. Alors vraiment, je ne le comprends pas vraiment.

À première vue, c’est un acte d’accusation assez cinglant contre l’entraîneur. C’est le travail de l’entraîneur d’intégrer de nouveaux joueurs, de les mettre au courant et de trouver des moyens pour eux d’aider l’équipe. Robinson pense clairement que Brett Brown n’a pas réussi à faire ces choses, et les premiers retours soutiennent cette notion.

Cependant, c’est une rue à double sens.

Le joueur doit avoir une attitude professionnelle. À la fin de la journée, c’est le travail du joueur de sortir et de faire des tirs. Les prouesses de 3 points de Robinson ont été le principal facteur de son acquisition par les Sixers, de sorte que sa statistique de 0 pour 9 semble mauvaise et prend un peu de poids dans les plaintes de Robinson concernant son rôle.

Faites les coups que vous êtes censé faire et vous resterez sur le terrain.

Maintenant, il y a plus à jouer ici que Xs et Os. Robinson est dans une année de contrat et a connu sa meilleure saison en carrière avec les malheureux Warriors. Très bon timing pour un gars à la recherche d’un salaire. Mais après avoir commencé 48 des 48 matchs des Warriors et avoir joué en moyenne près de 32 minutes à Golden State, Robinson a commencé deux de ses six matchs en tant que Sixer et ne joue que 14,5 minutes par nuit.

Le passage à une équipe rivale pourrait potentiellement perturber la quête de Robinson pour un contrat lucratif.

Après une perte pour les humbles Cavaliers de Cleveland et face à des problèmes de blessures concernant les deux franchisés de l’équipe, la dernière chose dont les Sixers ont besoin est un employé mécontent faisant des commentaires aux médias et jetant apparemment l’entraîneur sous le bus. Cependant, pour être juste envers Robinson, il y a quelques points à considérer.

Tout d’abord, sa frustration est compréhensible. C’est un basketteur et un compétiteur, et il veut jouer, concourir et montrer ce qu’il peut faire. Il avait cette opportunité avec les Warriors, et maintenant elle a été considérablement réduite. De plus, la fenêtre pour être payé pour les athlètes professionnels est plutôt petite, et il est naturel que Robinson veuille profiter pleinement de ses opportunités.

Deuxièmement, bien que la citation ci-dessus soit la partie de l’article qui suscitera des emojis du globe oculaire et de l’attention, elle ne donne pas une image complète. Robinson a ensuite discuté des perspectives de succès pour les Sixers et mis en avant un front optimiste.

Beaucoup de talent. Je pense que nous pouvons aller aussi loin que nous restons unis et que nous voulons aller. Nous avons juste beaucoup de grands joueurs et ils savent comment jouer le jeu. C’est la chose la plus importante, donc tant que nous pouvons rester ensemble, se réunir… c’est une question de défense pour ce groupe. Nous avons tous les talents du monde à marquer. Je pense que nous avons de grandes chances.

Cela ne ressemble pas à un gars qui est complètement mécontent de sa situation ou qui veut laisser les frustrations personnelles entraver les objectifs de l’équipe. Le moment et le ton des commentaires de Robinson n’étaient pas idéaux, mais ils n’étaient pas non plus le type de commentaires «une mauvaise pomme gâte le peloton» qu’ils seront censés être.

La bonne nouvelle est qu’avec les blessures de Ben Simmons et Joel Embiid, Robinson III aura probablement une occasion plus longue de montrer ce qu’il peut faire. Avec un peu de chance, pour lui et les Sixers tous les deux, il pourra recommencer à jouer comme il était dans Golden State alors que les Sixers tentent désespérément de sauver une saison autrefois prometteuse.

