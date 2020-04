Glenn Robinson, Michigan a battu Syracuse dans le Final Four

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

Cette édition revient à Ann Arbor pour jeter un œil aux Michigan Wolverines et Glenn Robinson III alors qu’ils se dirigent vers le Final Four pour affronter l’Orange de Syracuse. Le Michigan venait de remporter des victoires impressionnantes en premier, le Kansas, puis la Floride, et ils étaient prêts pour un grand défi de la part d’Orange. La défense de zone de Syracuse pourrait potentiellement déranger le Michigan, mais ils étaient prêts à rouler dans celui-ci.

6 avril 2013

Les Wolverines jouaient dans le Final Four pour la première fois depuis les Fab Five jours en 1993 et ​​leur adversaire dans celui-ci n’était pas un jeu d’enfant. Mené par Michael Carter-Williams, C.J.Fair, Brandon Triche et Jerami Grant, l’Orange avait beaucoup de longueur pour exécuter sa zone tant vantée qui dérangeait initialement le Michigan.

Les Wolverines n’ont pas reculé alors qu’ils se frayaient un chemin grâce à l’offensive de Tim Hardaway Jr., Robinson III et Mitch McGary. Le Michigan n’a tiré que 8 pour 24 en profondeur, mais il a été patient en attaque et a réussi à remporter une victoire de 61-56 et à accéder à son premier match de championnat depuis 1989.

Hardaway Jr. a mené le Michigan avec 13 points, McGary a récolté 10 points et 12 rebonds avec six passes décisives, et Robinson III a récolté 10 points et six planches. L’équipe avait besoin de ces performances alors que Trey Burke avait du mal à marquer sept points sur le tir 1 pour 8.

Ensuite, l’entraîneur John Beilein a déclaré aux journalistes:

Nous avons été une équipe toute l’année. C’était super.

Les Wolverines se dirigent maintenant vers le match pour le titre national pour affronter les Cardinals de Louisville qui ont beaucoup de succès cette saison.

