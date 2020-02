GM Sean Marks réagit à la blessure de fin de saison de Kyrie Irving

Le directeur général des Brooklyn Nets, Sean Marks, est allé sur WFAN à New York lundi et a exprimé sa déception pour la première saison de Kyrie Irving criblée de blessures à Brooklyn. Irving n’a disputé que 20 matchs et a dû faire face à des problèmes répétés de genou et d’épaule, aboutissant à une opération de l’épaule de fin de saison.

Sean Marks pour avoir seulement Kyrie Irving pour 20 matchs cette saison:

“C’est décevant. Personne n’est probablement plus déçu que Kyrie. “

– Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) 24 février 2020

Après sept victoires au cours de leurs 10 derniers matchs, Brooklyn (26-29) est à 2,5 matchs devant l’Orlando Magic (24-32) pour la tête de série no 7 dans l’Est.

Marks a également salué les efforts et l’engagement d’Irving. “Kyrie et moi avons eu plusieurs cœurs à cœur et de bonnes conversations sur son excitation d’être de retour ici et de jouer devant beaucoup de famille et d’amis tous les soirs … Aucun de nous n’aime le dire mais c’est un approche à long terme et nous accordons à (Irving) beaucoup de crédit pour avoir combattu. Il a essayé et a donné tout ce qu’il pouvait, mais cela fait partie d’un voyage et nous l’embrasserons. »

Irving a signé un contrat de 141 millions de dollars sur quatre ans avec Brooklyn en juillet dernier. En action limitée, il a affiché des sommets en carrière de 27,4 points et 5,2 rebonds par match (et 6,4 passes décisives par match). Les Nets sont allés 18-17 sans Kyrie (8-12 avec lui), largement portés par Spencer Dinwiddie (20,8 PPG) et leur solide défense.

Brooklyn tournera la page la saison prochaine lorsque Kevin Durant et Kyrie reviendront, mais la combinaison de Dinwiddie, Jarrett Allen, Caris LeVert et / ou Joe Harris se retrouve à leurs côtés reste à déterminer.