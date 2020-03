Gobert: “et j’aurais aimé prendre les choses plus au sérieux”

Comme vous vous en souviendrez, le Pivy Rudy gobert Il a été le premier joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus. Affaire qui a contraint la NBA à suspendre la saison, le French Utah Jazz Center a voulu s’exprimer clairement dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

15/03/2020 à 21:13

CET

SPORT.es

À l’intérieur, l’intérieur gaulois affirme: “Je voudrais d’abord remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu et leur énergie positive”, a-t-il déclaré. Gobert. “Je me sens un peu mieux chaque jour grâce aux services de santé de l’Utah et d’Oklahoma City et de toutes les personnes qui m’entourent.”

Gobert, qui avait provoqué une controverse sur son comportement lors d’une conférence de presse en réponse aux questions des journalistes sur le coronavirus, s’est excusé et a demandé aux personnes présentes dans cette vidéo de se laver les mains régulièrement et d’éviter tout contact si cela n’était pas nécessaire. “Il s’agit simplement de vous protéger et de protéger les gens autour de vous”, dit-il. J’aurais aimé prendre les choses plus au sérieux que moi et j’espère que tout le monde le fait maintenant parce que nous pouvons tous le faire ensemble. “

Gobert Rappelez-vous, il avait annoncé samedi qu’il allait faire un don de 500 000 $ aux employés de l’Utah Jazz et d’Oklahoma City et, également, pour lutter contre l’épidémie en France.

.