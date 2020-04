Gobert et Mitchell, une amitié brisée par le coronavirus

Cela fait exactement 30 jours que la NBA a déclaré la saison suspendue jusqu’à nouvel ordre en raison du résultat positif pour le coronavirus de Rudy gobertjoueur de Utah Jazz. Depuis lors, le concours cherche à trouver la bonne voie à suivre, que ce soit pour prolonger le parcours jusqu’en août et même septembre, ou au contraire pour déclarer cette campagne nulle et non avenue.

De nombreux fans reprochent à Gobert de ne pas être plus prudent et de s’exposer tellement à la maladie. La vidéo dans laquelle le centre français, quelques jours avant qu’il ne sache qu’il était infecté, a tripoté des microphones lors d’une conférence de presse comme une moquerie de COVID-19, a laissé la popularité du joueur de Jazz dans un très mauvais endroit.

En fait, selon le journaliste et initié de la NBA de The Athletic and Stadium Shams Charania, la relation actuelle entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell, l’autre joueur de la franchise de Salt Lake City qui s’est révélé positif, est actuellement mortellement blessé.

Donovan Mitchell serait “réticent” à réparer sa relation avec Rudy Gobert.

"Il ne semble pas récupérable", a déclaré une source à @ShamsCharania, @sam_amick et @Tjonesonthenba

L’attitude du Français, comme le rapporte Charania, a énervé Mitchell trop, quand il a appris qu’il était également infecté par le coronavirus, toute sa colère a explosé. Actuellement, une réconciliation entre les deux joueurs semble impossible.

Dans les semaines qui ont précédé le 12 mars, les deux joueurs ont partagé un siège dans le bus de l’équipe, dans les avions …, ils étaient ensemble toute la journée. Les hostilités à l’égard de Gobert découlent du fait que Quin Snyder, entraîneur de l’Utah Jazz, a donné à ses joueurs une série de recommandations à suivre que le Français n’a pas respectées.

Le fait de ne pas concilier les deux stars du jazz affectera probablement la chimie de l’équipe, et la franchise elle-même est obligée de transférer l’un de ses deux joueurs pour assurer son avenir à court terme dans la partie supérieure de le classement de la Conférence de l’Ouest.

