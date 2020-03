Gobert fera un don de 500 000 $ pour le coronavirus

Rudy Gobert, le joueur français de jazz de l’Utah, a annoncé samedi que fera un don de 500 000 $ pour soutenir le fonds d’aide aux employés «Vivint Smart Home Arena» et les services sociaux liés à COVID-19 en Utah, Oklahoma City et au sein du système de santé français.

Le don de Gobert sera divisé comme suit: 200 000 pour les employés à temps partiel de la «Vivint Smart Home Arena»; 100 000 pour les familles de l’Utah et 100 000 pour les familles d’Oklahoma City touchées par le coronavirus; et 100 000 euros pour le système de santé en France.

Gobert est devenu le premier joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus peu avant le début du match de mercredi à Oklahoma City.

Les matchs ont été reportés et, en quelques heures, la NBA avait suspendu sa saison pour un minimum de 30 jours.

“Je suis honoré des efforts inlassables et des soins prodigués aux personnes du monde entier par les personnes touchées par COVID-19, en particulier mes propres communautés en Utah et en France, en plus de mon appréciation et de mon attention pour l’État de l’Oklahoma bien sûr, ma famille Utah Jazz “, a déclaré Gobert dans un communiqué.

Ajoutez cela “Je sais qu’il y a d’innombrables façons dont les gens ont été touchés. Ces dons sont un petit signe qui reflète mon appréciation et mon soutien à toutes les personnes concernées et sont la première des nombreuses mesures que je vais prendre pour essayer de faire une différence positive, alors que je continue à en apprendre davantage sur COVID-19 et à éduquer les autres. “

Gobert et son coéquipier Donovan Mitchell sont les deux seuls joueurs qui, jusqu’à présent, sont connus pour leurs tests positifs pour le virus.

Les équipes qui ont récemment joué contre les Jazz, notamment les Cleveland Cavaliers et les Boston Celtics, devraient s’auto-isoler au moins ce week-end.

Les Toronto Raptors, la dernière équipe à avoir joué le Jazz lundi à Salt Lake City, ont examiné tous les membres mercredi soir, et ils ont tous obtenu un résultat négatif, sauf un cas en attendant le résultat.

Donovan Mitchell, le coéquipier de Gobert, s’est exprimé publiquement pour la première fois samedi après l’auto-isolement, affirmant qu’il se sent toujours bien.

“Je me sens bien. Les choses vont bien. Je prends juste les précautions appropriées, comme me l’ont dit les autorités sanitaires. Je dois rester isolé. Je suis donc seul ici, je joue aux jeux vidéo toute la journée. J’ai hâte de revenir sur le terrain devant les meilleurs fans du monde. Ça me manque vraiment de jouer devant toi, je te verrai bientôt. “

