Gobert fera un don de 500 000 $ pour le soulagement des coronavirus à OKC, Utah, France

Le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert fera un don total de 500 000 $ pour aider aux efforts de secours contre les coronavirus à Oklahoma City, en Utah et en France, a annoncé samedi le Jazz.

Le total des dons comprend 100 000 $ qui iront au système de soins de santé d’Oklahoma City, où se trouvait Gobert lorsqu’il a reçu le résultat positif du test de coronavirus.

Il a été diagnostiqué juste avant le basculement entre l’OKC Thunder et l’Utah Jazz mercredi. Bien que Gobert n’était pas dans l’arène, il était dans la ville au cas où il serait autorisé à jouer.

Gobert fera également un don aux services sociaux de secours dans l’Utah, où il joue pour le Jazz, et en France, où il est né. De plus, il fait un don de 200 000 $ pour aider les employés de Jazz à temps partiel.

Dans un communiqué de presse, Gobert a déclaré:

«Je suis humilié par les efforts et les soins inlassables des personnes du monde entier pour les personnes touchées par COVID-19, en particulier mes propres communautés de l’Utah et de la France, en plus de mon appréciation pour l’état de l’Oklahoma et de mes soins là-bas, et bien sûr , ma famille Utah Jazz.

«Je sais qu’il y a d’innombrables façons dont les gens ont été touchés. Ces dons sont un petit témoignage qui reflètent mon appréciation et mon soutien à tous ceux qui sont touchés et sont la première des nombreuses mesures que je vais prendre pour essayer de faire une différence positive, tout en continuant à en apprendre davantage sur COVID-19 et à éduquer les autres.

“Beaucoup de gratitude, RG.”

Gobert a été le premier joueur de la NBA à recevoir un test de coronavirus positif.

La prochaine personne qui a retrouvé une attitude positive a été son coéquipier de jazz Donovan Mitchell.

L’attaquant des Detroit Pistons Christian Wood a reçu un test positif samedi soir, selon The Athletic’s Shams Charania.

La NBA a suspendu le jeu de la ligue peu de temps après le résultat positif du test de Gobert.

Il sera reporté d’au moins 30 jours, a annoncé le commissaire Adam Silver.

