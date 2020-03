Gobert révèle des détails sur sa santé avec le coronavirus

La vie de Rudy gobert a considérablement changé après avoir été diagnostiqué par coronavirus Et pas seulement en termes de santé, mais aussi de perception sociale de son caractère et des critiques qu’il a reçues de certains collègues pour avoir sous-estimé la pandémie. Le pivot français a fait le point sur son évolution à travers les réseaux sociaux, notant qu’il avait perdu son odorat et son goût et qu’il ne sentait rien depuis quatre jours.

Juste pour vous donner une mise à jour, la perte d’odeur et de goût est certainement l’un des symptômes, je n’ai rien senti au cours des 4 derniers jours. Quelqu’un connaît la même chose?

– Rudy Gobert (@ rudygobert27) 22 mars 2020

