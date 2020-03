Golden State remet en question la gravité de la blessure d’Andre Iguodala en WCF 2018

Les Golden State Warriors ont eu une dure chute de grâce en 2019-2020, mais même au plus fort de leur règne de terreur, ils ont dû faire face à leur part d’eaux troubles. Prenez par exemple la finale de la Conférence de l’Ouest 2018 contre les Rockets de Houston, car les Dubs ont perdu Andre Iguodala après le match 3.

Les champions alors en titre étaient embourbés sans leur facteur X, et Kevon Looney peut toujours se rappeler comment les Warriors ont remis en question la gravité de sa blessure alors qu’il restait isolé pendant cette séquence.

Transcription via Drew Shiller de NBC Sports Bay Area:

«Nous nous interrogions tous sur sa gravité. Nous ne savions pas vraiment », a déclaré Looney lors d’une interview mercredi avec 95.7 The Game. «Andre est plutôt au visage de poker. Il a tout gardé secret. Nous l’avons vu réhabiliter tous les jours mais nous nous concentrions vraiment sur cette série.

«Nous étant en panne, nous essayions juste de revenir et de gagner. Nous essayions de savoir si Andre allait revenir. Mais ils nous ont en quelque sorte dit qu’il avait fini pour Houston et que si nous arrivions en finale, il serait de retour avec un peu de chance.

Iguodala a raté les quatre derniers matchs de cette série, que les Rockets utilisaient pour prendre de l’avance et mettre les Warriors au bord de l’élimination. Le couteau vétéran de l’armée suisse avait limité Chris Paul et James Harden à un seul but combiné réalisé en 41 matches en tant que défenseur principal – quelque chose de difficile à reproduire:

«C’était difficile de ne pas avoir un de nos leaders sur le terrain – en quelque sorte, nous avons changé tous nos alignements et toutes nos rotations, car il était l’un des gars qui a fermé les matchs pour nous et a toujours été gros», a ajouté Looney. “C’était une période difficile.”

Iguodala a révélé en septembre 2018 qu’il avait subi une fracture de l’araignée – une blessure qui guérit généralement entre 3 à 5 semaines.

Il a pu revenir à temps pour la finale de la NBA pour remporter son troisième titre avec les Warriors. Tout comme Klay Thompson l’a fait par le passé, Iguodala a poursuivi sa route à sa manière, en restant seul et en se concentrant sur sa réhabilitation pour revenir sur le terrain.