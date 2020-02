Golden State signe un accord de deux ans avec Marquese Chriss

Selon Bobby Marks d’ESPN, les Golden State Warriors signent l’attaquant de puissance Marquese Chriss pour un contrat de deux ans. Chriss a initialement signé un contrat d’un an avec les Warriors en septembre et a renoncé peu de temps avant d’être signé avec un contrat à deux voies en janvier.

Il est apparu en 47 matchs avec Golden State cette saison.

Maintenant dans sa quatrième année dans la ligue, Chriss a une moyenne de 7,9 points, 5,4 rebonds, 1,7 passes décisives et 1,0 bloc par match cette saison tout en tirant un record de carrière de 51,8% sur le terrain. Chriss se retrouve ajouté à l’un de ce qui était cinq places de liste ouverte, les Warriors signant également des ailes Ky Bowman, Juan Toscano-Anderson et Zach Norvell Jr. pour conclure des accords après le dépassement de la date limite des échanges.

La signature de Chriss devrait être l’une des dernières pour les Warriors depuis un certain temps, Golden State étant désormais proche du nombre minimum de joueurs alloué (14) sur la liste; ils en ont 13. Cependant, l’équipe n’a plus de joueurs Two Way après avoir ajouté Chriss et Bowman, un autre de leurs anciens joueurs Two Way, sur la liste de la saison régulière.

