Golden State signe un contrat de 10 jours avec Dragan Bender

Les Golden State Warriors signent l’attaquant Dragan Bender pour un deuxième contrat de 10 jours, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Dragan Bender signe un deuxième contrat de 10 jours avec Golden State, selon une source de la ligue, ESPN.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 mars 2020

Bender, 22 ans, l’ancien quatrième choix du repêchage de la NBA 2016, n’a pas vu son option d’équipe récupérée par la franchise d’origine Phoenix Suns l’été dernier. Il a ensuite signé avec les Milwaukee Bucks pour la saison 2019-2020 sur un contrat minimum de deux ans, partiellement garanti. Les Bucks ont ensuite renoncé au grand homme croate, après quoi les Warriors l’ont signé pour une première journée de 10 jours le 23 février.

En six matchs avec les Warriors, Bender a obtenu une moyenne de 7,5 points, 6,3 rebonds et 1,8 passes décisives en 23,3 minutes par match, soit trois départs également.

Bender n’est apparu qu’en sept matchs avec les Bucks, les leaders de la ligue cette saison, jouant plutôt avec l’affilié de la G League Wisconsin Herd, participant à 13 matchs et marquant 20,5 points par match.

La chute de Bender de grâce s’est produite après qu’il ait eu du mal à casser la rotation du grand homme de Phoenix avec de mauvaises performances et de mauvais numéros de tir. Au cours de son passage avec les Suns, Bender a obtenu une moyenne de 5,3 points et 3,8 rebonds, tirant 39,4% depuis le sol et 32,1% depuis la plage de 3 points. Après que les Suns l’ont sélectionné quatrième au classement général en 2016, deux ans plus tard, le centre de l’Arizona, Deandre Ayton, a été classé premier au classement général par le même club.

Bender rejoint un autre ancien grand homme des Suns dans l’attaquant de puissance Marquese Chriss essayant les Warriors cette saison également. Chriss a signé avec l’équipe de Bay Area l’été dernier avant d’être annulé en janvier 2020 pour faire de la place au garde Damion Lee. Les Warriors ont ensuite re-signé Chriss pour un accord à double sens.