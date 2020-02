Golden State Warriors – Houston Rockets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Houston Rockets a remporté la victoire contre Guerriers de l’état d’or en tant que visiteur pour 105-135 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu loin de chez eux contre Soleils de Phoenix 112-106, donc après le match, ils ajoutent un total de six défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont battu à domicile Boston Celtics par 116-105 et après ce résultat, ils accumulent une séquence de trois victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Houston Rockets mettre la main sur les positions de play-off avec 34 victoires en 54 matchs joués, tandis que Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 12 victoires en 55 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

21/02/2020

À 07:13

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, la direction était entre les mains des visiteurs, en fait, ils ont obtenu un partiel de 15-1 et ont eu une différence maximale de 25 points (13-38) jusqu’à la fin avec un résultat de 17-38. Par la suite, au cours du deuxième trimestre Houston Rockets Il a réussi à se distancer sur le tableau de bord et est venu gagner par 28 points (29-57) lors du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 33-34. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 50-72 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce trimestre de 13-2 et ont étendu la différence à un maximum de 35 points (74-109) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 27 au 37 et un total de 77 au 109. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-26. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 105-135 pour Houston Rockets.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Houston Rockets qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient James durcit et Russell Westbrook, qui a obtenu 29 points, 10 passes décisives et trois rebonds et 21 points, 10 passes décisives et cinq rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Andrew Wiggins et Jordan Poole pour ses actions dans le match, avec 22 points et trois rebonds et 19 points, deux passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Le prochain match sera confronté Houston Rockets avec Utah Jazz dans le Vivint Smart Home Arenatandis que le prochain match de Guerriers de l’état d’or sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Chase Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.