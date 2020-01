Golden State Warriors – Indiana Pacers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers battre Guerriers de l’état d’or loin de chez eux par 118-129 un nouveau jour de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Utah Jazz par 96-129, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Soleils de Phoenix 87-112 et après le match, ils accumulent une série de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Indiana Pacers Il a 29 victoires en 45 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 10 victoires en 46 matchs. Vérifiez le classement NBA après le match.

25/01/2020

Au cours du premier trimestre, l’équipe visiteuse était le principal dominateur, en fait, il a réalisé une course de 10-0 au cours du quatrième jusqu’à la conclusion avec un 30-35. Puis au deuxième trimestre Indiana Pacers En fait, l’équipe a obtenu un autre set au cours du quart de 14-2 et est venue gagner 15 points (49-64) au cours du trimestre, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 21-32. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 51-67 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les sections locales se sont rapprochées du tableau de bord, en fait, elles ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 14-2 jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 35-31 et un global 86-98. Enfin, au cours du dernier trimestre, il a également réduit les distances Guerriers de l’état d’or, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-31, terminant le match avec un résultat final de 118-129 en faveur de Indiana Pacers.

Le triomphe de Indiana Pacers il est en partie dû aux 33 points, deux passes décisives et cinq rebonds de T.j. Warren et les 24 points, une passe décisive et deux rebonds Doug Mcdermott. Les 37 points, cinq passes décisives et quatre rebonds de D’Angelo Russell et les 18 points, une passe décisive et sept rebonds Glenn Robinson ils n’étaient pas suffisants pour Guerriers de l’état d’or Gagnez le match.

Dans le prochain crash de la compétition Guerriers de l’état d’or fera face Philadelphia 76ers dans le Wells Fargo Center, tandis que Indiana Pacers sera mesuré avec Portland Trail Blazers dans le Centre de mode. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.