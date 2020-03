Golden State Warriors – Los Angeles Clippers: résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Clippers il a réussi à gagner loin de chez lui Guerriers de l’état d’or par 107-131 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent gagner à domicile pour Philadelphia 76ers par 118-114. De leur côté, les visiteurs ont perdu à la maison avec Los Angeles Lakers par 103-112. Avec ce résultat, Los Angeles Clippers Il compte 43 matchs gagnés sur 63 joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 15 matchs gagnés sur 64 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/11/2020

À 05:53

CET

SPORT.es

Au premier quart, il était dominé par l’équipe visiteuse, en fait, il a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et est venu gagner par 12 points (14-26) jusqu’à la fin avec un résultat de 26-35. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de Los Angeles Clippers ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un autre parcours de 14-2 et sont venus gagner par 27 points (48-75) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 22-41. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 48-76 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les Clippers de Los Angeles se sont distancés à nouveau sur le tableau de bord, ont augmenté la différence à un maximum de 34 points (50-84) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-35 (et un total de 77-111 ). Enfin, au cours du dernier trimestre, il a coupé les distances Guerriers de l’état d’orEn fait, l’équipe a réalisé un parcours de 13-2, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un score partiel de 30-20. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 107-131 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Los Angeles Clippers il a remporté la victoire grâce à 23 points, cinq passes décisives et quatre rebonds de Kawhi Leonard et les 13 points, deux passes et 10 rebonds de Jamychal Green. Les 23 points, trois passes décisives et sept rebonds de Dragan Bender et les 21 points, trois passes et deux rebonds de Andrew Wiggins ils n’étaient pas suffisants pour Guerriers de l’état d’or Gagnez le match.

Dans le prochain affrontement NBA, Los Angeles Clippers les visages seront vus avec Brooklyn Nets dans le Staples Center. De son côté, le prochain adversaire de Guerriers de l’état d’or sera Brooklyn Nets, avec laquelle il sera mesuré Chase Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.