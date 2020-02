Golden State Warriors – Los Angeles Lakers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers gagné à l’extérieur pour Guerriers de l’état d’or par 120-125 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Brooklyn Nets par 129-88 et après le match, ils ont terminé une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Houston Rockets par 111-121. Los Angeles Lakers, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 38 victoires en 50 matchs joués. Pour sa part, Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 12 matchs gagnés sur 52 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Pendant le premier trimestre, les visiteurs étaient les principaux leaders sur le terrain, ils ont augmenté la différence à un maximum de sept points (12-19) jusqu’à la conclusion avec un 25-33. Puis au deuxième trimestre, les joueurs de Guerriers de l’état d’or distances réduites sur le tableau de bord, ce qui a conclu avec un résultat partiel de 34-33. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 59-66 sur le comptoir.

Au troisième trimestre Los Angeles Lakers Il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, a creusé la différence à un maximum de 21 points (61-82) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-30 (et un total de 84-96). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe à domicile a également réduit la distance, en fait, elle a réalisé un partiel dans ce quart de 11-2, bien que cela n’ait pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 36-29. . Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 120-125 en faveur de l’équipe visiteuse.

Les joueurs qui se sont le plus démarqués Los Angeles Lakers étaient Anthony Davis et Lebron James, qui a obtenu 27 points, quatre passes décisives et 10 rebonds et 22 points, 11 passes décisives et huit rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Mark Chriss et Andrew Wiggins, avec 26 points, une passe décisive et neuf rebonds et 24 points, trois passes décisives et deux rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement de la compétition, Guerriers de l’état d’or les visages seront vus avec Miami Heat dans le Chase Centertandis que le prochain adversaire de Los Angeles Lakers sera Soleils de Phoenix, avec qui il sera confronté Staples Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.