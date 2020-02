Golden State Warriors – Los Angeles Lakers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers il a réussi à gagner en tant que visiteur Guerriers de l’état d’or par 86-116 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Sacramento Kings par 94-112, donc après le match, ils accumulent neuf défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 118-109, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de huit victoires consécutives. Avec ce résultat, Los Angeles Lakers Il a 44 victoires en 56 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 12 victoires en 58 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième et ont terminé avec un 24-24. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés sur le tableau de bord et ont atteint une différence de huit points (27-35) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 28-30. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 52-54 au compteur.

Au troisième trimestre, les joueurs des Los Angeles Lakers ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 17-2 et ont marqué la différence maximale (25 points) à la fin du quatrième et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel 17-40 et un résultat global de 69-94. Enfin, au cours du dernier trimestre Los Angeles Lakers il a encore augmenté sa différence, augmenté la différence à un maximum de 36 points (78-114) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 17-22. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 86-116 en faveur de l’équipe visiteuse.

La victoire de Los Angeles Lakers était basé sur les 23 points, une passe et six rebonds de Anthony Davis et les 18 points, trois passes décisives et trois rebonds de Kyle kuzma. Les 23 points, deux passes décisives et trois rebonds de Eric Paschall et les 16 points, huit passes et un rebond de Jordan Poole ils n’étaient pas suffisants pour Guerriers de l’état d’or Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA Guerriers de l’état d’or fera face Soleils de Phoenix dans le Talking Stick Resort Arena, tandis que Los Angeles Lakers jouera contre Grizzlies de Memphis dans le Fedexforum. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.

