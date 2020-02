Golden State Warriors – Miami Heat: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Miami Heat gagné en tant que visiteur Guerriers de l’état d’or par 101-113 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Los Angeles Lakers par 120-125, donc après ce résultat, ils accumulent quatre pertes consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également perdu Portland Trail Blazers par 115-109. Miami Heat, avec ce résultat, s’impose en play-offs avec 34 matchs gagnés sur 52 joués, tandis que Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 12 matchs gagnés sur 53 joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier quart, il était dominé par l’équipe visiteuse, avait une différence maximale de 10 points (8-18) jusqu’à la fin avec un résultat de 20-24. Par la suite, au cours du deuxième trimestre Miami Heat il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une course de 16-0 et a atteint une différence de 24 points (31-55) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-38. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 43-62 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 19-2 jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 32-21 et 75-83 au total. Enfin, au dernier trimestre Miami Heat il s’est de nouveau distancé sur le tableau de bord, en fait, il a obtenu un partiel durant ce quart de 13-0 et est venu gagner par 20 points (80-100) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-30. Enfin, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 101-113 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Miami Heat il a remporté la victoire grâce à 21 points, cinq passes décisives et 10 rebonds de Jimmy Butler et les 21 points et huit rebonds de Jae Crowder. Les 26 points, une passe décisive et deux rebonds de Damion Lee et les 17 points et neuf rebonds de Mark Chriss ils n’étaient pas suffisants pour Guerriers de l’état d’or Je pourrais gagner le match.

La prochaine réunion sera confrontée Miami Heat avec Utah Jazz dans le Vivint Smart Home Arenalors du prochain match, Guerriers de l’état d’or jouera contre Soleils de Phoenix dans le Talking Stick Resort Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.