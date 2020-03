Golden State Warriors n’a «aucun plan» pour tester le coronavirus

Depuis que la NBA a suspendu la saison 2019-20 en raison de la pandémie de coronavirus, plusieurs joueurs de la ligue ont été testés positifs pour COVID-19.

Jeudi, les Philadelphia 76ers ont annoncé que trois membres de leur organisation avaient reçu des résultats positifs pour le virus.

Avant le hiatus de la NBA, les Golden State Warriors ont accueilli les Sixers au Chase Center le 7 mars. Philadelphie était l’avant-dernière équipe des Warriors avant la pause de la NBA cette saison en raison de l’épidémie de COVID-19.

Bien que les Warriors aient accueilli les Sixers à San Francisco à peine 12 jours avant leurs résultats COVID-19 positifs, Golden State n’a “aucun plan” de tester les joueurs asymptomatiques pour le coronavirus, selon Connor Letourneau.

Via le San Francisco Chronicle:

Malgré la nouvelle de jeudi que trois membres de l’organisation 76ers ont été testés positifs pour le coronavirus, les Warriors n’ont actuellement pas l’intention de tester les joueurs ou le personnel qui ne présentent pas de symptômes de la maladie respiratoire.

Avant la nouvelle des résultats positifs du test 76ers, Bob Myers s’est entretenu avec des journalistes lors d’une conférence téléphonique mardi. Le directeur général a parlé de la direction des Warriors en ce qui concerne les tests.

Via Warriors SoundCloud: (faites défiler jusqu’à la marque 5:10)

On nous a dit que les tests étaient rares. Et nous nous traitons. Comme les gens, c’est ce que nous sommes – nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Nous ne sommes pas pires. Nous sommes juste une équipe de basket-ball, comme toute entreprise. Pour l’instant, nous n’interagissons pas les uns avec les autres. Mes médecins et la communauté médicale m’ont dit que nous ne devrions pas tester les personnes asymptomatiques à ce stade de la Californie.

Bien que les Warriors n’aient pas encore testé les joueurs, les entraîneurs ou le personnel, les plans pourraient rapidement changer au cours d’une période fluide et sans précédent.

En rejoignant les Sixers, les Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors, Denver Nuggets et Boston Celtics ont tous suivi le processus de test du coronavirus.

