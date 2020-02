Golden State Warriors – New Orleans Pelicans: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans a été battu contre Guerriers de l’état d’or en tant que visiteur pour 101-115 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Houston Rockets 105-135, donc après le match, ils terminent une séquence de sept défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Portland Trail Blazers par 115-128, obtenant un total de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour l’instant Pélicans de la Nouvelle-Orléans resterait hors des positions de barrage avec 24 matchs gagnés sur 56 joués, tandis que Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 12 victoires en 56 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à la finalisation avec un résultat de 33-29. Après cela, au deuxième trimestre Guerriers de l’état d’or il a réussi à se distancer sur le tableau de bord et est venu gagner par 11 points (52-41) lors du quatrième, qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-17. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 56-46 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont tracé pour égaliser le jeu, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-2 et ont eu une différence maximale de six points (66-72) et ont fini avec un résultat partiel de 21-31 (77 -77). Enfin, le dernier quart-temps avait pour dominateur l’équipe visiteuse, en fait, elle a obtenu un partiel 11-2 et a atteint une différence de 18 points (95-113) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-38. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 101-115 en faveur de l’équipe visiteuse.

En plus des joueurs de Pélicans de la Nouvelle-Orléans qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Jrue Holiday et Zion Williamson, qui a obtenu 23 points, 15 aides et sept rebonds et 28 points, deux aides et sept rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Damion Lee et Jordan Poole, avec 22 points, quatre passes décisives et quatre rebonds et 19 points, cinq passes décisives et cinq rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Pélicans de la Nouvelle-Orléans jouera contre Los Angeles Lakers dans le Staples Center. Pour sa part, Guerriers de l’état d’or sera mesuré avec Sacramento Kings dans le Chase Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.