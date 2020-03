Golden State Warriors – Philadelphia 76ers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Guerriers de l’état d’or il a remporté la victoire à domicile contre Philadelphia 76ers par 118-114 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Toronto Raptors par 113-121. De leur côté, les visiteurs ont gagné Sacramento Kings par 108-125. Avec ce résultat, pour l’instant Guerriers de l’état d’or il resterait en dehors des positions de barrage avec 15 victoires en 64 matchs joués, tandis que Philadelphia 76ers, après le match, toujours en position de barrage avec 38 matchs gagnés sur 64 joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, les visiteurs étaient des protagonistes, ont étendu la différence à un maximum de sept points (0-7) et ont conclu avec un 21-26. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de Guerriers de l’état d’or Ils ont réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 34-31. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 55-57 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Philadelphia 76ers il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-2 et est venu gagner par neuf points (75-84) et a terminé avec un résultat partiel de 27-33 et un mondial 82-90 . Enfin, le dernier trimestre avait les deux équipes comme protagonistes, avec des alternances sur le tableau de bord et la quatrième s’est terminée avec un résultat partiel de 36-24. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 118-114 en faveur des locaux.

Pendant le match, Guerriers de l’état d’or obtenu la victoire grâce à 24 points, trois passes et six rebonds de Damion Lee et les 23 points, six passes décisives et trois rebonds de Eric Paschall. Les 22 points, sept passes décisives et 10 rebonds de AL Horford et les 24 points, quatre passes décisives et quatre rebonds de Tobias Harris ils n’étaient pas suffisants pour Philadelphia 76ers Gagnez le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Guerriers de l’état d’or sera contre Los Angeles Clippers dans le Chase Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Philadelphia 76ers fera face Detroit Pistons dans le Wells Fargo Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.