Golden State Warriors – Sacramento Kings: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Sacramento Kings a remporté la victoire contre Guerriers de l’état d’or en tant que visiteur pour 94-112 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 101-115, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de huit défaites d’affilée, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile à Los Angeles Clippers 103-112, donc après le match, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, pour le moment Sacramento Kings Il resterait en dehors des positions de barrage avec 23 matchs gagnés sur 56 joués. Pour sa part, Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 12 matchs gagnés sur 57 joués. Suivez le classement NBA après le match.

26/02/2020

À 07:13

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, elle a été marquée par la direction des Sacramento Kings, en fait, l’équipe a réalisé une course de 12-2 et a eu une différence maximale de 13 points (18-31) et a conclu avec un 22-33. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a atteint une différence de 16 points (24-40) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 21-22. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 43-55 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les sections locales ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, elles ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 16-2 jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 30-26 (73-81). Enfin, au dernier trimestre, les visiteurs se sont distancés, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2 et ont eu une différence maximale de 20 points (92-112) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-31. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 94-112 en faveur de Sacramento Kings.

Le triomphe de Sacramento Kings Cela était dû en partie aux 21 points, une passe et deux rebonds de Harrison Barnes et les 21 points, cinq passes décisives et deux rebonds de De’Aaron Fox. Les 21 points, trois passes décisives et 10 rebonds de Mark Chriss et les 16 points et une passe décisive de Andrew Wiggins ils n’étaient pas suffisants pour Guerriers de l’état d’or Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, le prochain duel de Sacramento Kings sera contre Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeakelors de la prochaine réunion, Guerriers de l’état d’or jouera contre Los Angeles Lakers dans le Chase Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.