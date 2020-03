Golden State Warriors – Toronto Raptors: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors a été battu contre Guerriers de l’état d’or loin de chez eux par 113-121 un nouveau jour de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Denver Nuggets 100-116, tandis que les visiteurs ont également gagné à l’extérieur contre Soleils de Phoenix par 114-123, obtenant un total de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Toronto Raptors mettre la main sur les positions de barrage avec 43 matchs gagnés sur 61 joués. Pour sa part, Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait pour l’instant en position éliminatoire avec 14 victoires en 62 matchs. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/06/2020

Au cours du premier trimestre, l’équipe visiteuse était le principal dominateur, a atteint une différence de huit points (22-30) jusqu’à la fin avec un résultat de 27-32. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a eu une différence maximale de 14 points (35-49) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 28-30. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 55-62 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a coupé les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 10-2 et a terminé avec un résultat partiel de 33-27 et 88-89 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Toronto Raptors il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 10-2 et a augmenté la différence à un maximum de neuf points (102-111) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-32. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 113-121 pour les visiteurs.

Une grande partie de la victoire de Toronto Raptors a été cimenté à partir de 37 points, deux passes et trois rebonds de Norman Powell et les 26 points, 10 passes décisives et cinq rebonds de Kyle Lowry. Les 23 points, sept passes décisives et sept rebonds de Stephen Curry et les 21 points, deux passes et neuf rebonds de Andrew Wiggins ils n’étaient pas suffisants pour Guerriers de l’état d’or Gagnez le match.

Le lendemain de la NBA, Guerriers de l’état d’or les visages seront vus avec Philadelphia 76ers dans le Chase Centertandis que le prochain adversaire de Toronto Raptors sera Sacramento Kings, avec laquelle il sera mesuré Golden 1 Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.