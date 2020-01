Golden State Warriors – Utah Jazz: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Utah Jazz réussi à gagner contre Guerriers de l’état d’or loin de chez eux par 96-129 un nouveau jour de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à l’extérieur contre Portland Trail Blazers 129-124, complétant une série de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont battu à domicile Indiana Pacers 118-88, donc après le match, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. Utah Jazz, avec ce résultat, se positionne en play-off avec 30 matchs gagnés sur 43 joués, tandis que Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 10 matchs gagnés sur 45 joués. Suivez le classement NBA après le match.

23/01/2020

Loi 24/01/2020 à 11:50

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 18-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 17-31. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Utah Jazz ils se sont distancés sur le tableau de bord et ont atteint une différence de 23 points (41-64) lors du quatrième, ce qui s’est soldé par un résultat partiel de 26-34. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 43 à 65 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les visiteurs se sont distancés à nouveau dans le tableau de bord, ils sont venus gagner par 36 points (64-100) jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 26-35 (et un total de 69-100). Enfin, au dernier trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, est venue gagner par 39 points (69-108) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-29. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 96-129 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils se sont démarqués Rudy Gobert et Donovan Mitchell pour leur participation au match, après avoir obtenu 22 points, deux passes décisives et 15 rebonds et 23 points, trois passes décisives et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence D’Angelo Russell et Mark Chriss, avec 26 points, trois passes décisives et trois rebonds et 11 points, une passe décisive et huit rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Utah Jazz sera contre Dallas Mavericks dans le Vivint Smart Home Arena. De son côté, le prochain jeu de Guerriers de l’état d’or sera contre Indiana Pacers dans le Chase Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.