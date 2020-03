Golden State Warriors – Washington Wizards: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Assistants de Washington réussi à imposer à Guerriers de l’état d’or à domicile par 110-124 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Soleils de Phoenix par 99-115. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Utah Jazz par 129-119. Assistants de Washington, avec ce résultat, il est pour l’instant absent des play-offs avec 21 matchs gagnés sur 58 joués, tandis que Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 13 matchs gagnés sur 60 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Le premier trimestre a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 14-2 au cours du trimestre, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 28-35. Puis au deuxième trimestre Guerriers de l’état d’or Il a réussi à se rapprocher du tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un 11-2 partiel, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 29-28. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 57-63 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 12-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 23 points (71-94) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel 19-31 et un global 76-94. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont également réduit les distances, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-30. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 110-124 en faveur de Assistants de Washington.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Bradley Beal et Davis Bertans, qui a obtenu 34 points, huit passes et deux rebonds et 29 points et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Andrew Wiggins et Mark Chriss, avec 27 points, deux passes décisives et six rebonds et 12 points, deux passes décisives et 13 rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Guerriers de l’état d’or mesurez votre force avec Denver Nuggets dans le Centre Pepsi. De son côté, le prochain rival de Assistants de Washington sera Sacramento Kings, avec lequel il jouera dans le Golden 1 Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.