Goran Dragic admet avoir eu des «pensées folles» après avoir été au banc

Le meneur vétéran du Miami Heat, Goran Dragic, avait été le partant de chacune de ses trois premières années à South Beach. Bien que ses blessures aient limité Dragic à 36 matchs la saison dernière, il a tout de même commencé dans 22 de ces compétitions.

Cela dit, Dragic était un peu hésitant quand il est devenu clair qu’il allait quitter le banc pour le Heat au cours de la saison 2019-20.

Le joueur de 33 ans a déclaré que bien qu’il soit heureux maintenant, son dynamisme compétitif a conduit à des «pensées folles».

“Je suis heureux”, a déclaré Goran Dragic, via Barry Jackson du Miami Herald. «J’apprécie le jeu. Au début de la saison, il était difficile d’accepter cela. Je suis un gars compétitif. Bien sûr, lorsque vous recevez les nouvelles, vous avez des doutes, des pensées folles. Mais l’essentiel était pour moi de l’accepter et de penser positivement et d’en faire le meilleur scénario pour moi. Je l’ai fait. Je suis fier de moi.”

En réalité, Dragic a fait une partie de son meilleur travail dans un uniforme Heat en tant que sixième homme. Il est en moyenne de 16,1 points, 5,1 passes décisives et 3,1 rebonds tout en tirant à près de 38% au-delà de l’arc sur 5,8 tentatives par match.

De plus, le gardien slovène a en fait le même taux d’utilisation (25,7%) que lors de sa saison 2017-18 lorsqu’il a fait partie de l’équipe All-Star.

Jackson a également indiqué que les Heat se préparaient à offrir à Dragic – qui est actuellement sur un contrat expirant – un contrat d’un an de l’ordre de 19 millions de dollars. Mais Dragic n’est actuellement pas sûr de ses sentiments à l’égard de jouer sur un autre accord expirant.

Quoi qu’il en soit, Dragic a trouvé son groove se détacher du banc pour le Heat.