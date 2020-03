Goran Dragic dépasse Dwyane Wade dans la liste des 3 points de Miami

Goran Dragic a abattu son 482e trois points en tant que membre du Miami Heat mercredi soir contre le Orlando Magic, faisant passer la légende du Heat Dwyane Wade sur la liste de tous les temps de la franchise:

MILESTONE ALERT

Goran Dragic a dépassé Dwyane Wade pour la plupart des trois points de l'histoire de la franchise, passant à la 5e place (482).

Miami HEAT 5 mars 2020

Bien sûr, Wade n’était guère un tireur d’élite du périmètre. Pourtant, cela parle de l’évolution de Dragic en tant que tireur d’élite à trois points plus efficace depuis qu’il a rejoint le Heat en 2014.

Dragic est entré dans le match de mercredi avec une moyenne de 4,0 trois par match en cinq saisons et plus avec le Heat, ce qui représente presque une tentative de plus que sa moyenne de carrière de 3,3 matchs par match. De plus, Dragic a converti près de 37% de ces triplets. À titre de comparaison, Wade n’a enregistré en moyenne que 1,8 jeu par match au cours de sa carrière, soit moins de 30% de ces essais. Mais Wade a également joué 15 saisons à South Beach.

Pour sa part, Dragic a été impliqué dans une multitude de rumeurs commerciales cet été, mais les Heat sont presque certainement heureux d’avoir décidé de conserver le vétéran rusé.

Le joueur de 33 ans était en moyenne de 16,3 points, 5,1 passes décisives et 3,1 rebonds au cours de ses 50 premiers matchs, tout en tirant à plus de 38% depuis l’extérieur de l’arc sur 5,8 tentatives par match. Il va probablement gagner une certaine considération pour le prix du sixième homme de l’année de la NBA.

Peut-être plus important encore, Dragic a établi une connexion instantanée avec le nouveau venu de Heat, Jimmy Butler, qui a même appelé Dragic l’un de ses coéquipiers préférés.

Le superbe jeu de Dragic est probablement ce qui a incité le Heat à appuyer sur la gâchette de l’accord qui a envoyé Justise Winslow (et d’autres) aux Grizzlies de Memphis en échange d’Andre Iguodala et de Jae Crowder. Non seulement Dragic a bien joué, mais il est également en bonne santé.

Désormais, Dragic peut également marquer son ancien coéquipier sur le temps qu’il lui a fallu pour dépasser Wade sur la liste des trois points du Heat.