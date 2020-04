Goran Dragic: “Je ne pense toujours pas à l’agence libre”

Malgré le fait qu’il n’y ait pas encore de définition officielle, une option très probable est que la saison soit déclarée terminée et de nombreux joueurs qui ne le savent pas encore ont joué leurs dernières minutes avec leurs franchises avant de se rendre sur le marché de l’agence libre. L’un d’eux peut être Goran Dragic, qui à 33 ans met fin à son contrat à la fin de la campagne, mais ne veut toujours pas y penser.

Le meneur de jeu slovène s’est entretenu avec le Miami Herald et a déclaré que “pour être honnête, si je suis honnête, je ne pense même pas à la libre agence”. Malgré le fait que son contrat de cinq ans de 85 millions Miami HeatDragic a déclaré que «pour l’instant, j’ai beaucoup de mal à y penser. Mon oncle est coincé ici aux États-Unis et j’essaie de le renvoyer dans son pays “en plus d’ajouter que” c’est une situation folle pour moi et ma famille. Je veux juste que ce soit fini et j’espère que lorsque le virus aura disparu, je pourrai penser à mon avenir, à l’agence libre et à tout ça. »

Est-ce que cette question «et si» pouvait empêcher Miami d’apporter des changements majeurs à sa liste cette intersaison? Cette question «et si» pouvait empêcher les agents sans chaleur imminents de signer ailleurs cet intersaison? https://t.co/6VxkvwXB02

– Miami Herald Sports (@HeraldSports) 6 avril 2020

