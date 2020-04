Gordon Hayward de Boston était un adolescent maladroit et très compétitif

L’attaquant vétéran du Boston Celtic Gordon Hayward pourrait être calme, confiant et rassemblé lorsqu’il joue au basket-ball en NBA.

Mais, quand il tirait encore des cerceaux pour son équipe de lycée, disons simplement qu’il était maladroit – si l’on en croit ses anciens coéquipiers. Chris Forsberg de NBC Sports Boston a fait son chemin à Brownsburg, Indiana pour coller son nez dans le passé de Hayward, et est reparti avec une saleté intéressante.

Bien sûr, presque nous étions tous maladroits au lycée – ce n’est qu’une partie de la croissance – mais nous ne sommes pas tous devenus des All-Stars et des joueurs célèbres pour les Celtics. Les fouilles de Forsberg l’ont mis en contact avec un trio d’anciens coéquipiers de Hayward de l’équipe de basket-ball de Brownsburg High.

“Si la ville de Boston savait seulement à quel point ce gamin était maladroit au lycée”, a commencé l’ex-coéquipier Gino Calderon, après que J.D.

Regalant Forsberg avec des récits de l’ancienne passivité de la star désormais mêlée à une nature compétitive intense qui se manifestait dans toutes sortes de points de vente auxquels on ne s’attendait pas normalement, le trio a peint le portrait d’un adolescent au son très normal.

Avec un feu très inhabituel dans son ventre.

«Timide et compétitif», a offert le Hall of Hayward à cette époque de sa vie.

«Il serait le gamin timide qui marche dans le couloir et ne parle vraiment à personne. Mais ensuite vous le faites participer à un concours de jeux vidéo, il commence à crier, à hurler et à frapper les gens. C’était donc une sorte de bipolaire – de timide à très compétitif et agressif pour une seule personne. »

Lors des soirées, les parents de Hayward seraient les hôtes de l’équipe de basket-ball, tous les participants – y compris les parents – joueraient à des jeux compétitifs comme le ping-pong, le billard ou le baby-foot.

Et ils se seraient divisés en équipes avec un joueur plus talentueux et un joueur moins talentueux, un «A» et un «B», si vous voulez.

«Gordon a toujours été le joueur« A ». Et je me souviens juste d’une fois où il était coincé avec l’une des mamans qui n’était pas du tout coordonnée », a révélé Hall.

«Et il devenait audiblement frustré et criait. Comme si toute la pièce s’arrêtait et le regardait et il s’est rendu compte qu’il criait à l’une de nos mamans. Mais c’était juste un peu drôle parce que c’était son objectif de gagner chaque match du tournoi même s’il y avait 20 personnes impliquées. »

Ses anciens coéquipiers peinaient une image cohérente du concurrent en devenir que le natif de l’Indiana allait devenir.

La seule chose dans laquelle il n’a pas excellé? Rapping, du moins selon ses anciens coéquipiers.

Ce n’est pas qu’il était terrible – il a fait un petit morceau sur un ancien camarade de classe qui est devenu viral juste avant la course légendaire du tournoi NCAA 2010 de Hayward – mais c’est ce que vous attendez d’un groupe d’enfants qui s’amusent.

“J’ai l’impression que si vous le regardiez, vous ne pourriez pas le dire, mais il était doué pour tout”, a déclaré Crosby.

«Je me souviens qu’il nous avait battus au ping-pong, il nous avait battus au billard, il avait joué au tennis, puis il pouvait faire des chansons de rap drôles. Je ne sais pas s’il ne pouvait rien faire. “

“Probablement ce à quoi il est le moins bon, à mon avis”, intervint Hall. “Mais il est si bon dans tout le reste.”

Le basket-ball aussi, évidemment.

