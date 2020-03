Gordon Hayward des Celtics investit dans les jeux mobiles, société d’esports

L’attaquant vétéran du Boston Celtic Gordon Hayward a investi dans la société d’esports mobiles Tribe Gaming, rapporte Field Level Media via ..

Hayward, bien connu pour son intérêt personnel de longue date pour les jeux et les sports électroniques, rejoint le lutteur de la WWE Claudio “Cesaro” Castagnoli parmi d’autres investisseurs pour aider la société de jeux à étendre ses opérations au cours des prochaines années.

Tribe prévoit de sécuriser un nouveau siège social à Austin, au Texas, avec un laboratoire de création de contenu conçu pour produire des jeux mobiles et des produits de divertissement.

L’organisation, qui se concentre sur les jeux mobiles et compte 15 millions d’abonnés et 67 millions de téléspectateurs mensuels sur sa chaîne YouTube, a récemment révélé qu’elle avait levé un warchest de 1,04 million de dollars vers ces objectifs lors de sa première levée de fonds.

Hayward a raconté l’intense excitation qu’il avait pour l’entreprise dans la déclaration suivante:

«J’ai été un All-Star de la NBA et j’ai atteint le championnat de la NCAA, mais je suis toujours pressé quand je descends les tours de mon ennemi dans un jeu de Clash… Tribe consiste à célébrer le jeu mobile, que ce soit en applaudissant votre équipe sur la touche ou regarder vos streamers préférés sur votre canapé. Je suis un fan de jeux mobiles depuis longtemps, et j’ai hâte d’aider à proposer ces expériences à un plus grand nombre de personnes dans le monde. “

