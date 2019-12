Gordon Hayward «discutable» contre Detroit; Wanamaker «probable»

Les Boston Celtics pourraient faire revenir l'attaquant des étoiles Gordon Hayward demain soir contre les Pistons de Détroit.

Boston accueille Detroit à domicile ce vendredi 20 décembre à 7h30 HE, et pourrait avoir son All-Star en avant dans le pli si son pied gauche douloureux laisse le produit Butler jouer, l'équipe élevant officiellement son statut à «discutable ".

Le natif de l'Indiana a raté la victoire sur la route contre les Mavericks de Dallas avec ses coéquipiers Marcus Smart, Robert Williams III et Vincent Poirier, qui ont tous réussi à se remettre en forme malgré une pause de cinq jours dans le calendrier.

Il semble que Hayward souffre d'inconfort au pied depuis qu'il s'est remis d'une fracture de la main en novembre et début décembre.

Aujourd’hui, le président de l’équipe, Danny Ainge, est apparu dans l’émission de radio locale Toucher et Rich et a décrit l’état actuel de Hayward par rapport à son pied comme «au jour le jour».

Le gardien Marcus Smart (infection oculaire) et les centres Williams (œdème de la hanche gauche) et Poirier (doigt cassé) manqueront le concours de vendredi, et les deux derniers environ trois et six semaines au minimum respectivement.

Un nouveau visage a rejoint le rapport de blessure sous la forme du garde de réserve Brad Wanamaker, répertorié comme «probable» avec une entorse de la cheville gauche. Bien qu'il ne soit pas clair quand l'entorse s'est produite, elle a probablement été perdue lors du remaniement de la victoire sur Dallas, et semble être modérée compte tenu de la désignation du statut.

(tagsToTranslate) blessures (t) brad wanamaker (t) gordon hayward (t) blessures