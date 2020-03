Gordon Hayward et Butler se faufilent par l’État du Kansas

L’attaquant vétéran des Boston Celtics, Gordon Hayward, pourrait manquer Mars Madness comme nous tous, mais nous pouvons tous regarder en arrière ses performances et celles de ses coéquipiers lors du tournoi NCAA en attendant que la NBA reprenne ses activités.

Et dans la tranche d’aujourd’hui de la série Missing March Madness, nous nous tournons vers la victoire de Hayward en 2010 contre les Wildcats du Kansas à cette date qui mettra en place ses Bulldogs avec une confrontation au Final Four avec les Michigan State Spartans.

Dans une fin de livre de contes, le natif de l’Indiana a marqué 22 points et 9 rebonds pour aider à assurer une victoire de 63-56 que les Wildcats ont presque volé à la fin de la seconde moitié.

Un encaissement tardif par Hayward d’une passe errante de son coéquipier Ronald Nored et d’un seau improbable a ensuite rompu une égalité de 54 points dans les derniers moments du jeu, et la future aile All-Star a marqué l’histoire avec son école de mi-majeure.

“Je l’ai déjà dit à maintes reprises”, a déclaré Hayward à propos de Butler, alors entraîneur-chef de Boston, Brad Stevens, via Associated Press. “L’entraîneur et mes coéquipiers m’ont mis dans cette position et parfois vous devez juste faire un jeu, et j’ai eu la chance de le frapper.”

.