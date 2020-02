Gordon Hayward et Enes Kanter salués par une pluie de huées au retour de Jazz

Les gens de Salt Lake City peuvent vraiment avoir une rancune.

Les Boston Celtics Gordon Hayward et Enes Kanter ont tous deux passé des morceaux de leur carrière avec l’Utah Jazz, et les fans des franchises ont tenu à faire savoir au duo des Celtics qu’ils semblaient chaque fois qu’ils touchaient le ballon mercredi soir.

Hayward, bien sûr, est parti en agence libre en 2017 pour rejoindre Boston.

C’est une légère chose compréhensible, même si cela semble un peu lourd de rancune pour un gars qui a ensuite presque immédiatement payé son choix de décamper avec une blessure qui a effacé la saison quelques instants après son mandat dans les Celtics.

Kanter, cependant, a été échangé hors de l’équipe par son propre front office, il est donc déroutant de dire le moins possible d’être témoin de l’animosité envers un joueur que la franchise a rédigé – puis a décidé de passer.

Aucun amour perdu cependant, selon le grand homme turc.

«Laisse-moi te dire quelque chose, mec. Leur foule pourrait être la pire foule à jouer devant, parce que c’est comme – je sais que la foule est juste comme, c’est terrible », a déclaré Kanter via John Karalis de MassLive.

«Je me souviens, ils avaient l’habitude de huer Deron Williams. Ils me faisaient souvent huer. Ils avaient l’habitude de huer quelques autres joueurs, puis aucun d’entre eux n’avait un très, très bon match. Si vous vous êtes fait huer, vous avez toujours un mauvais jeu. »

Bien que ni l’un ni l’autre n’ait eu un match particulièrement remarquable contre son ancienne équipe – Hayward n’avait que 12 points et 5 rebonds, tandis que Kanter a récolté 8 points et 7 planches – ils sont revenus avec une victoire, que son coéquipier Marcus Smart n’a pas tardé à souligner.

“Cela fait toujours du bien de revenir là où vous avez commencé, et ici, cette foule boo et sortir avec une victoire et ils ne peuvent rien dire”, a noté la menace défensive texane.

Il est certainement possible que les fans de l’Utah huent simplement leur propre front office alors qu’ils regardaient la quatrième défaite en autant de jeux se matérialiser devant leurs yeux, entraînés en partie par les joueurs que le front-office du Jazz a rejetés alors qu’ils construisaient la liste récemment décevante d’aujourd’hui.

Mais c’est quand même bizarre de les voir huer Kanter.

