Gordon Hayward et Marcus Smart approchent du retour de leur blessure

Les Boston Celtics reviennent lentement vers la santé, mais il faudra encore un peu de temps avant que Marcus Smart reprenne la parole.

Gordon Hayward, d'autre part, pourrait être disponible pour jouer contre les Raptors de Toronto le jour de Noël au Canada, une équipe aux prises avec de nombreux problèmes de blessures.

"A eu un assez bon entraînement ce matin et s'est senti mieux que lui", a expliqué Brad Stevens dimanche après-midi (selon John Karalis de MassLive). "Je dirai qu'il est assez proche".

"Probablement, je suppose, il serait repoussé à probable après aujourd'hui", a-t-il ajouté. aux entraîneurs et à lui. "

Smart, d'autre part, progresse plus lentement si régulièrement avec son infection oculaire. «Marcus Smart va mieux», a expliqué Stevens.

"Il était en fait à l'installation, ou il y allait ce soir pour prendre la parole et tirer un peu … il a raté le match contre Miami, a joué contre Denver, puis, mais vraiment depuis le 1er décembre, c'est le seul jour où il est été sur un terrain. "

"Il va faire quelques tirs et en supposant que tout se passe bien, nous pouvons le travailler et commencer le processus de retour pour jouer demain", a fait remarquer l'ancien entraîneur de Butler.

Stevens n'anticipe pas la menace défensive texane de retour sur le terrain pour le match de Noël, mais ne pense pas non plus qu'il soit trop loin d'un retour.

«C'est différent quand vous avez une blessure comme Gordon et que vous travaillez pendant quatre semaines consécutives. Maintenant, vous avez Marcus – il n'a tout simplement pas pu voir quoi que ce soit. "

Avec Pascal Siakam, Marc Gasol et Norm Powell susceptibles de manquer l'inclinaison des vacances, il peut être plus judicieux d'éviter de se précipiter non plus s'ils ne se sentent pas complètement prêts à revenir.

Tout ce qui finira par se produire au nord de la frontière ce Noël, cela ressemble à une liste en bonne santé pourrait bien être à portée de main pour la nouvelle année.

. (tagsToTranslate) blessures (t) gordon hayward (t) marcus smart