Gordon Hayward probable contre Thunder, Jaylen Brown OUT

Dimanche, les Celtics de Boston pourraient se rapprocher de leur pleine santé si les choses se brisent sur le front des blessures.

L’attaquant Gordon Hayward a été amélioré pour devenir probable pour le match du 8 mars contre le Thunder d’Oklahoma City, son genou contusionné manifestement montrant une réponse favorable à son congé.

Le produit Butler est entré en collision avec son coéquipier Daniel Theis lors de la défaite du 3 mars contre les Brooklyn Nets, et il est resté assis depuis, car l’équipe a été extrêmement prudente avec la santé de son joueur avant d’aller au plus fort de la course.

Le gardien de tir Jaylen Brown est toujours répertorié comme partant pour le match revanche avec le Thunder, ce qui était prévu compte tenu de la blessure qui l’a mis à l’écart – une tension aux ischio-jambiers également subie tard dans la défaite des Nets – est très facile à ré-blesser s’il n’est pas complètement guéri.

Brown a blessé ses ischio-jambiers dans le passé, donc cela peut être une incitation supplémentaire à être prudent avec sa santé, car toute sorte de course profonde en séries éliminatoires dépendra très certainement de sa santé.

