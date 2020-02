Gordon Hayward se sent mal d’avoir gaspillé la nuit de Jayson Tatum

Les Boston Celtics ont gaspillé une énorme chance d’envoyer un gros avertissement à la Conférence de l’Ouest, perdant une inclinaison étroite et hautement compétitive contre les Lakers de Los Angeles. Gordon Hayward, qui a mené l’équipe aux passes décisives lors d’une défaite de 114-112 dimanche après-midi, était déçu que lui et ses coéquipiers ne puissent pas faire plus pour la grande soirée de Jayson Tatum, alors qu’il égalait un sommet en carrière de 41 points dans la défaite.

“C’est difficile, vous avez ces grandes nuits, nous devons passer pour lui”, a déclaré Hayward après le match, selon Tom Westerholm de MassLive.

Tatum a réussi 12 de ses 20 tentatives de placement sur le terrain, ainsi que 4 de 7 en profondeur et 13 de 15 en ligne de faute. Son homologue Hayward a lutté pendant 40 minutes, ne marquant que 10 points et réussissant 5 des 15 sur le terrain tout en ratant ses cinq tentatives de 3 points.

Pourtant, ce n’est pas le coup de fusil qui l’a le plus marqué, mais ses chances de près qui auraient pu faire la différence sur le parcours.

Il a noté que s’il n’avait pas «fumé quelques lapins», les Celtics auraient pu gagner le match.

Hayward a trouvé des résultats mitigés cette saison en tant que quatrième morceau à l’extérieur d’un trio de 20 points par nuit composé de Kemba Walker, Jaylen Brown et Tatum.

Alors que Walker a raté les derniers matchs en raison d’une blessure, Hayward a eu du mal à s’adapter aux besoins de l’équipe à cette occasion. Le futur joueur de 30 ans a rebondi après une performance de tir de 6 sur 21 contre les Clippers de Los Angeles avant la pause des étoiles pour trotter une soirée de tir nette de 12 sur 17 contre les Timberwolves du Minnesota le Vendredi.

Certes, tout Celtic pourrait avoir une nuit comme celle-ci, mais il est impératif pour Hayward de devenir cette troisième option lorsque Walker est sorti. Les quatre autres partants ont devancé Hayward, tandis que le banc n’a récolté que 11 points dans son ensemble.