Gordon Hayward, sur sa quarantaine particulière: “J’ai vu Frozen 35 fois”

Gordon Hayward elle passe la quarantaine en famille et passe beaucoup plus de temps que d’habitude, comment pourrait-il en être autrement, avec ses enfants. S’adressant à ESPN, le joueur des Boston Celtics a reconnu qu’il jouait beaucoup avec ses enfants en Mario Kart et à Pokémon. De plus, il passe beaucoup de temps à regarder des films ou plutôt un film spécifique: “Je pense avoir vu Congelé environ 35 fois. “

ARRASA @gordonhayward pic.twitter.com/g8zJMSxxOY

– ———— (@ SirSnazzy20) 31 mars 2020

.