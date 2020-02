Gordon ou House? D’Antoni ne s’engage pas encore pour le cinquième partant

L’entraîneur-chef des Houston Rockets, Mike D’Antoni, n’est pas encore prêt à s’engager pleinement pour un cinquième partant entourant Russell Westbrook, James Harden, Robert Covington et P.J. Tucker.

Les principaux candidats pour le rôle sont le gardien de 6 pieds 3 pouces Eric Gordon et l’attaquant de 6 pieds 6 pouces Danuel House Jr., chacun ayant déjà commencé pour des périodes prolongées cette saison.

S’exprimant lors des entraînements de mercredi à San Francisco, où les Rockets (34-20) se préparent à affronter les Warriors (12-43) jeudi soir, D’Antoni a abordé le débat potentiel.

Via Jonathan Feigen du Houston Chronicle:

Généralement, c’est la façon dont vous souhaitez que la rotation se déroule et qui vous souhaitez terminer le jeu. Je dois juste arriver là où c’est un peu fluide et tout le monde a de la place et peut se défendre aussi bien qu’il le peut.

Ce n’est vraiment pas gravé dans le marbre. C’est juste, comment les gars se sentent et ce qui se sent mieux. … Vous voulez que les gars jouent quand ils se sentent plus à l’aise.

House était initialement le démarreur de Houston sur un petit attaquant, bien qu’il ait perdu son emploi début janvier au milieu d’une longue période de tirs.

Cependant, House a depuis rebondi de manière significative. En 14 matchs depuis le 18 janvier, le joueur de 26 ans affiche en moyenne 11,6 points (38,6% des tirs à 3 points), 5,9 rebonds et 1,8 interceptions en 32,1 minutes. Après avoir marqué deux fois une seule fois lors de ses neuf matchs précédents, House l’a maintenant fait pour les Rockets dans 10 de ses 14 derniers matchs.

Bien que House n’ait jamais été officiellement nommé démarreur lors de cette manche, il a commencé plusieurs matchs en raison de blessures à Clint Capela (avant son échange) et plus tard à Gordon, qui est discutable pour jeudi avec une ecchymose au tibia.

Lorsque House a été initialement retiré de la formation de départ, une partie de la raison invoquée était d’avoir un corps plus grand disponible sur le banc pour épeler Tucker et limiter ses minutes en première zone. Mais maintenant que les Rockets ont trois nouveaux arrivants en avant dans DeMarre Carroll, Jeff Green et Bruno Caboclo, cela pourrait changer la pensée de D’Antoni.

Il est également possible que les Rockets voient la taille limitée de Gordon à petit avant comme plus problématique maintenant que leur centre de départ est le Tucker de 6 pieds 5 pouces, plutôt que le Capela de 6 pieds 10 pouces.

Si tel est le cas, gagner en hauteur, en athlétisme et en longueur défensive en retournant à House pourrait être une considération.

Pour la saison 2019-20 dans son ensemble, les Rockets (34-20) sont 26-11 (0,703) lorsque House démarre et 8-9 (0,471) quand il ne démarre pas. Ce clip de 0,703 serait bon pour environ 58 victoires sur une saison complète.

L’argument pour Gordon, en supposant que la santé, semble être un tir et un score supérieurs à 3 points. Lors de ses 13 premiers matchs depuis son retour d’une opération au genou droit le 29 décembre (et avant son ecchymose au tibia), le joueur de 31 ans a en moyenne 20,0 points en 30,4 minutes par match avec 39,8% de tirs en 3 points. Il y a aussi potentiellement plus de confiance et de continuité, puisque Gordon a commencé à petit attaquant pour les Rockets dans les séries éliminatoires de 2019.

Gordon a déclaré mercredi qu’il n’avait pas de préférence pour démarrer ou sortir du banc. Il souhaite cependant un rôle défini.

Je vais quand même l’apporter, quoi qu’il en soit.

J’ai juste besoin de rester sur une voie pour pouvoir savoir où je peux aller. En tant que joueur, c’est une mentalité totalement différente lorsque vous commencez ou sortez du banc. Nous devons définitivement définir nos rôles au fur et à mesure.

Quand je sors du banc, je peux marquer le ballon. Je reçois beaucoup plus le ballon. Quand je suis dans le jeu avec les deux, je garde à coup sûr le meilleur joueur de périmètre et je deviens plus un tireur de tache, parce que James et Russ font tout le jeu et la manipulation du ballon. C’est définitivement deux rôles différents.

D’Antoni a déclaré mercredi qu’il espérait limiter Gordon à 25 à 30 minutes par match après son retour de blessure. Au moins à court terme, cela pourrait être un autre argument pour utiliser Gordon hors du banc.

Le jeudi, départ du Chase Center de San Francisco est prévu à 21h30. Central, avec une diffusion nationale exclusive sur TNT.

.