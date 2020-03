Grâce à la pandémie de Covid-19, nous savons que Tuukka Rask a de gros pets

Zdeno Chara sur les pets de Tuukka Rask:

“L’odeur est horrible. Il aime ses ailes de poulet. Après les ailes de poulet, je m’assois derrière lui dans le bus – je dois te dire que je dois parfois me contrôler.” pic.twitter.com/P380ZaxZ7K

– Conor Ryan (@ ConorRyan_93) 30 mars 2020

Le défenseur des Bruins de Boston, Zdeno Chara, a révélé lors d’un appel vidéo qu’il n’y avait qu’une personne avec laquelle il n’aimerait pas être mis en quarantaine: son coéquipier et gardien de but Tuukka Rask. Pourquoi préférerait-il littéralement quelqu’un d’autre comme copain de quarantaine? Est-ce parce qu’ils ne sont pas compatibles? Est-ce que l’un est en désordre et l’autre est super soigné? Nan.

C’est à cause des pets.

Rask a apparemment les pires pets que Chara ait jamais rencontrés.

Mais ce n’est tout simplement pas à cause d’un pet. Si vous êtes connu pour les pets, en particulier les mauvais, cela signifie que vous n’êtes probablement pas gêné de les déchirer devant les autres. Peut-être étiez-vous timide à ce sujet lors de ce premier toot accidentel. Mais après avoir appris le pouvoir rance de votre vent, vous êtes probablement fier de voir ceux qui sont à proximité de vous grimacer et vider la pièce.

Et il se trouve que Rask n’hésite pas à péter. Lorsqu’on lui a demandé en 2014 si P.K. Subban a pété sur lui pendant les matchs comme une distraction (oui, c’était une vraie question), Rask l’a nié, mais a admis qu’il faisait habituellement le péter. On dirait que Rask est un farter en série.

Grâce à Chara, nous connaissons également la source possible de l’odeur: les ailes de poulet.

Zdeno Chara a dit qu’il aimerait le moins être mis en quarantaine avec Tuukka Rask à cause de “la façon dont il pète … l’odeur est horrible. Il aime ses ailes de poulet. Parfois, je dois m’asseoir derrière lui dans le bus et je dois me contrôler quelquefois.”

(Cela s’est réellement produit!) @ NHLBruins

– Greg Wyshynski (@wyshynski) 30 mars 2020

Non seulement cela, mais nous apprenons également qu’il pète le bus de l’équipe.

Pendant cette pandémie de coronavirus, nous espérons que tout le monde restera à la maison, y compris Rask. Nous espérons simplement que lui et ses proches pratiquent la distanciation sociale – principalement pour empêcher la propagation du virus, mais aussi pour éviter la puanteur des putrides putrides.