Grant Williams a rendu hommage à Bill Russell dimanche à la mi-temps

L’attaquant recrue des Boston Celtics, Grant Williams, a recherché le légendaire grand homme de Boston, Bill Russell, dimanche après-midi, et non pour un autographe.

Le luminaire celtique est connu pour refuser de telles demandes, mais le produit du Tennessee n’était pas après les souvenirs.

Williams a voulu remercier Russell pour toutes les façons dont il a transformé le jeu, un sujet rarement reconnu de nos jours, et certainement moins par les joueurs de la génération de William.

La prédominance du Celtic dans le jeu a été si percutante, son style de jeu a forcé la NCAA à élargir la voie avant même de mettre le pied dans la NBA, selon Jose Martinez du Complex.

L’approche alors peu orthodoxe de Russell en matière de défense a aidé à transformer la physicalité du sport en quelque chose qui ressemble beaucoup plus au jeu moderne qu’à la façon dont il était joué à l’époque avant qu’il ne commence à jouer.

“Je voulais juste le remercier pour tout ce qu’il a fait pour le jeu”, a expliqué Williams via Tom Westerholm de MassLive.

«J’ai dit que j’étais reconnaissant, car il avait tellement d’impact. C’était un mec qui était l’un des meilleurs joueurs du jeu, une légende historique de Boston, et honnêtement, c’était juste bon de le voir en personne pour la première fois. Vous voyez toutes les célébrités à Los Angeles et tout ça, mais j’étais plus concentré sur Bill Russell que quiconque. »

“Denzel était là, tous ces autres gars, mais Bill était spécial”, a ajouté l’ancien Volontaire.

La présence de Bill lui-même a provoqué plus de quelques doublons lors de l’inclinaison entre son ancienne équipe et les Lakers de Los Angeles quand il s’est présenté avec un maillot de Kobe Bryant, en l’honneur de son ami tombé et du luminaire des Lakers Kobe Bryant.

Surpris par l’attention qu’elle a suscité, le champion à 11 reprises a ensuite tweeté: “Je vois tout le monde tweeter que je porte le maillot des Lakers … Je ferais n’importe quoi pour honorer Kobe et Gianna.”

Williams était exubérant d’avoir rencontré l’icône des Celtics, en particulier compte tenu du contexte dans lequel il s’est produit lors d’un match contre le plus ancien rival de Boston.

«C’était vraiment cool, surtout un match de cette ampleur et de cette intensité. Les Lakers contre les Celtics, quelque chose que l’une des plus grandes rivalités sportives et contre LeBron, c’était amusant. C’était un environnement compétitif », a-t-il proposé.

«J’espère qu’il a apprécié», a ajouté Williams.

Bien que Russell ne soit pas resté jusqu’à la fin, son ancienne équipe a assez bien joué contre la franchise avec le deuxième record de la ligue, étant donné qu’ils étaient en retrait du meneur Kemba Walker, qui reposait un genou enflé.

Russell est resté assez longtemps pour voir l’attaquant de troisième année des All-Star Jayson Tatum exploser aux deuxième et troisième trimestres, et il est difficile d’imaginer quiconque – à l’exception peut-être des fans de Laker – qui n’a pas apprécié cela.

