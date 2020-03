Grant Williams compare le Toon Squad de Space Jam à ses coéquipiers

Comme le reste d’entre nous, les joueurs de la NBA essaient de se maintenir occupés de manière innovante alors que la pandémie de coronavirus modifie le rythme de notre vie quotidienne, et les Boston Celtics ne font pas exception.

Grant Williams a commencé à regarder des films classiques comme beaucoup d’entre nous l’ont fait, faisant éclater Netflix ou Showtime ou Hulu pour passer le temps jusqu’à ce que les choses reviennent à quelque chose qui ressemble à la normalité.

Cependant, le produit du Tennessee a fait preuve de créativité avec son approche classique de la lecture de films, poussant les choses à un autre niveau en offrant aux fans un jeu par jeu de Space Jam dans Instagram Live.

Son examen du film est complet avec une analyse sur laquelle les joueurs de dessins animés fictifs de la Toon Squad sont représentés par ses coéquipiers – ainsi que ceux du film qui correspondent à leurs adversaires réels.

Jaylen Brown est Bugs Bunny selon le natif de Houston, et le «vieil homme» de l’équipe, Gordon Hayward, est Granny. Marcus Smart est le diable de Tasmanie (qui d’autre?), Jayson Tatum est le Lola Bunny lisse mais classe, et bien sûr Tremont Waters – un garde plus court à une position plus courte – est Tweety Bird.

Quant à Grant Williams? Daffy Duck, naturellement.

Bien qu’il ne devrait probablement pas surprendre qu’un gars cérébral comme Williams ait réussi à transformer Space Jam en une évaluation de ses coéquipiers, il est également amusant qu’il oppose les Monstars – une équipe massive par rapport aux Toons – comme les Los Angeles Lakers et LeBron James .

Bien que nous n’ayons peut-être pas de nouveaux matchs de basket-ball pour nous occuper, il y a toujours des films de basket-ball classiques comme Space Jam pour aider à combler cette lacune.

Et, au moins pour ce joyau, une analyse très inhabituelle pour aller avec.

.