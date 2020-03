Grant Williams de Boston a répondu aux questions des fans sur Twitter

L’attaquant recrue des Boston Celtics, Grant Williams, a tenu une session épique de questions-réponses sur Twitter vendredi, utilisant le temps d’arrêt créé par la quarantaine mandatée par la ligue pour rester en contact avec les fans et passer le temps.

Alors qu’une bonne partie des questions que le natif de Charlotte a reçues concernaient effectivement le basket-ball, le nerd autoproclamé avait beaucoup de questions qui n’avaient pas grand-chose à voir avec les Celtics ou les Volontaires du Tennessee.

Les sujets soulevés par les fans couvraient toute la gamme, de l’anime à l’apocalypse zombie, et le produit du Tennessee avait des réponses stimulantes et souvent humoristiques à la plupart des questions posées par les fans.

Bien que nous ne sachions pas qui exploitait le compte Twitter de l’équipe pendant les Q&R, Williams n’a pas hésité quand il lui a demandé son concours préféré de la saison 2019-2020:

Bien que son coéquipier Enes Kanter ait fait un retour en force à la réponse de Williams.

Et bien sûr, il y avait beaucoup de questions sur ses jours avec les Vols…

Ainsi que leurs multiples tournois NCAA alors qu’il était au Tennessee.

Twitter n’est peut-être pas le meilleur moyen de transmettre des choses subtiles, comme la façon dont cet appel de fan effrayant est amusant, par exemple.

Bien qu’il soit assez clair pourquoi c’est le mème préféré de Williams.

J’espère que l’ancien Vol ne fait aucun pari, s’il a appris de son coéquipier Kemba Walker comment cela pourrait se retourner.

Williams aurait peut-être pu approfondir celui-ci, mais c’est une belle liste tout de même.

Nous avons même eu une leçon non intentionnelle sur l’approche de rotation de son ancien entraîneur collégial.

Le North Carolinian a également reçu des questions générales de la NCAA sur ses coéquipiers actuels:

Et quelques plus générales de basket-ball aussi.

Certaines questions sur l’homme lui-même ont bien sûr été posées, celle-ci faisant sentir aux fans comme l’auteur de cet article, bien… vieux.

Et vous devez vous demander si cela pourrait être le compte brûleur d’un jumeau Lopez:

Quelqu’un devrait mettre Williams à Nausicaä de la vallée du vent.

Et bien sûr, au milieu d’une pandémie, des jeux devaient se mettre en place.

Les bandes dessinées sont un autre sujet pertinent, étant donné tout le temps que beaucoup d’entre nous ont besoin de passer dans l’isolement.

Bien qu’il semble qu’ils puissent être un peu durs pour votre portefeuille, au moins pour un contrat de recrue.

Pour Williams, de toute façon.

Il a révélé qu’il regardait d’autres sports que le basket-ball, ce qui ne ferait pas de mal aux fans internationaux.

Williams a également partagé ses réflexions sur le phénomène connu sous le nom de Weird Celtics Twitter:

Mais est resté maman sur sa chaîne de restauration rapide du sud préférée.

Williams a probablement bien choisi son équipe d’apocalypse zombie, compte tenu de la dureté et de l’intelligence de l’équipe.

Et les choses sont revenues assez rapidement au jeu lorsque Williams a révélé ses préférences pour Super Smash Brothers.

Tu savais que tôt ou tard on finirait par parler de Catan…

… Qui s’est avéré être peut-être le sujet le plus populaire en dehors du basket-ball.

Même Abby Chin de NBC Sports Boston a pris part à cette conversation.

Nous sommes reconnaissants aux joueurs qui font tout leur possible pour faire des choses comme ça ici au Celtics Wire.

Ces gars-là sont tout aussi préoccupés par ce qui se passe que le reste d’entre nous, et bien qu’ils puissent avoir des avantages, beaucoup d’entre nous n’en ont pas à cause de leur travail, cela ne fait pas se soucier des amis et de la famille et de l’avenir qui n’ont ces avantages plus faciles.

Et bien qu’il n’y ait pas de basket-ball réel en direct à apprécier, ce sont des gestes réfléchis comme celui-ci qui nous aident tous à nous distraire des choses moins agréables qui se passent autour de nous.

Cela nous aide à nous concentrer sur les passions et les connexions qui nous tiennent tous ensemble en tant que fans des Celtics et de la NBA, et nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau.

.