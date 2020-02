Grant Williams et Marcus Smart commenceront contre Hawks et Trae Young

Les choses sont devenues beaucoup plus faciles pour les Celtics de Boston dans leur affrontement contre les Hawks d’Atlanta, car Atlanta sera sans le meneur des étoiles Trae Young vendredi soir alors que les deux équipes s’affronteront à Boston. Par référence de basket-ball, Young a récolté en moyenne 31,0 points et 8,5 passes décisives par match contre les Celtics cette saison, réussissant 44,2% sur le terrain et 36,0% sur trois.

Les Hawks seront également privés du centre récemment acquis Clint Capela, ainsi que d’une myriade d’autres joueurs, dont le DeAndre ’Bembry, qui a un esprit défensif. Bien que Boston soit privé de deux partants à Jaylen Brown et Gordon Hayward, il semble qu’Atlanta sera encore plus restreinte.

Il convient également de noter que l’attaquant recrue des Celtics, Grant Williams, commencera son quatrième match de la saison vendredi, Boston espérant que son savoir-faire défensif et sa prise de décision les aideront, au moins progressivement, à surmonter l’absence de Hayward. Le garde Marcus Smart, qui est revenu de blessure avec Kemba Walker, commencera également.

