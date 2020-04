Grant Williams partage son succès en NBA en tant que recrue

L’attaquant de première année des Boston Celtics, Grant Williams, a partagé ce qui l’a aidé à réussir en NBA en tant que recrue dans une récente vidéo produite pour le site Web de l’équipe.

Alors que certains peuvent penser à sa fameuse série de coups sûrs de 3 points pour commencer sa saison inaugurale dans la ligue, le produit du Tennessee est devenu une partie importante de la rotation des Celtics en raison de sa force, de son attention aux détails et de sa défense intelligente – tout à fait inhabituel pour une recrue.

Dans la vidéo, Williams relate l’importance de l’aspect mental du jeu en tant que composante clé de la capacité d’un joueur à réussir au fil du temps dans la NBA.

“Le côté mental est probablement la chose la plus importante pour comprendre qu’il faut être très très confiant en soi pour continuer à être spécial dans ce sport”, a commencé le natif de Charlotte.

“Il y a beaucoup de temps et d’efforts qui sont mis dans notre métier, mais aussi le mental

côté des choses est la plus grande chose que je pense que les fans ne voient pas “, at-il poursuivi.

Discutant de la façon dont le produit que les gens voient sur le terrain ne reflète pas nécessairement le travail et les sauts que les joueurs font dans la pratique, Williams note l’importance de prendre les choses «avec un grain de sel» et non «personnellement».

Le tristement célèbre mur des recrues, pour l’ancien Vol, est quelque chose qui viendra quand «ils sont tellement enroulés et fatigués – et pas habitués».

«Ça» fait probablement référence à la fin d’une saison de 82 matchs, plus de deux fois plus longue qu’une saison collégiale pour la plupart des équipes de ce niveau, même en comptant les matchs amicaux et les tournois de conférence et autres séries.

Il y a aussi la pression de ne pas être là pour les coéquipiers quand ils ont besoin de vous, ce qui, lorsque vous êtes en crise, pourrait probablement être aussi mauvais que d’être blessé pour certains joueurs.

“Je faisais des étirements là où je n’avais pas fait de trois et je ne sais pas combien de temps et l’équipe avait besoin de moi, donc j’étais plus déçu de moi-même et de ne pas être là”, a proposé Williams. “Donc, c’est là que j’ai été dur avec moi-même et j’ai juste mis plus de temps et travaillé plus dur.”

Comment l’attaquant de la Caroline du Nord a-t-il pu traverser la séquence froide – et plus important encore, le funk qu’il a aidé à créer?

Du temps dans le gymnase, même quand il ne le ressent pas. Même lorsque son corps lui faisait mal à cause des jeux et de l’entraînement et de plus de jeux et d’entraînement.

“Il est vraiment important d’avoir cette motivation intrinsèque, parce que vous voulez être cette personne qui est non seulement la meilleure que vous puissiez être”, a noté Williams, “mais vous voulez également mettre cette passion dans la vie de tous les jours.”

Des conseils avisés, venant d’une recrue. Mais alors, ce n’est pas n’importe quelle tour.

.