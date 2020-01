Grant Williams teindra les cheveux en rose si Boston obtient 3 étoiles

L’attaquant recrue des Boston Celtics, Grant Williams, s’est fait un nom en faisant toutes les petites choses nécessaires pour améliorer ses coéquipiers, et ces «petites choses» ne sont pas toujours sur le terrain non plus.

Après avoir aidé à expédier les Chicago Bulls le 13 janvier, le produit du Tennessee a décidé de défendre les candidatures de ses coéquipiers pour le match des étoiles NBA 2020.

Dans la vidéo ci-dessous, le swingman de première année plaide pour trois de ses pairs des Celtics, y compris le gardien de tir de quatrième année Jaylen Brown, le petit attaquant de troisième année Jayson Tatum et le meneur de la NBA Kemba Walker.

En prime, le natif de Houston a révélé qu’il se teindrait les cheveux en rose pendant un mois si le trio arrivait dans le match des étoiles.

Regardez la vidéo pour entendre le dossier du Texan pour ses trois coéquipiers – et n’oubliez pas de voter si vous voulez voir les Celtics bien représentés à Chicago en février.

Ou d’ailleurs, Williams aux cheveux roses.

.