Greg Oden est devenu un partisan de Kevin Durant, Brooklyn Nets

Il y a encore quelques joueurs du repêchage de la NBA 2007 qui sont dans la NBA à ce jour.

Al Horford, qui a été classé n ° 3 au classement général par les Hawks d’Atlanta, fait partie des 76ers de Philadelphie. Mike Conley, qui est allé aux Grizzlies de Memphis avec le quatrième choix au repêchage, est maintenant membre de l’Utah Jazz.

Bien sûr, les Brooklyn Nets ont le meilleur joueur du repêchage de 2007, Kevin Durant. Bien que les fans se souviennent peut-être du Seattle SuperSonics, qui a choisi Durant et est devenu le Thunder d’Oklahoma City, n’avait pas le choix global n ° 1 dans le repêchage. Ils étaient placés au deuxième rang, tandis que les Portland Trail Blazers étaient devant eux. Ils ont pris le 7 pieds, Greg Oden, qui n’a malheureusement pas duré longtemps en NBA.

Bien qu’il travaille actuellement sur différentes entreprises, comme il l’a exprimé à Alex Kennedy de HoopsHype de USA Today SMG, Oden suit toujours le jeu. Et il garde toujours un œil sur Durant.

Bien qu’il y ait eu des raisons dans le passé de penser qu’Oden pourrait être envieux de Durant ou quelque chose du genre, ce n’est pas du tout le cas:

Je suis content pour KD. J’espère et je prie pour qu’il puisse revenir de cette blessure et être comme il était avant – ou même mieux. Je ne suis qu’un fan de KD. Je ne dirais pas que j’ai pleuré. J’avais des sentiments à l’intérieur comme, “Merde, j’ai été choisi en premier …” J’aurais aimé pouvoir faire ces choses! J’aimerais pouvoir être l’homme d’affaires qu’il est, le bon gars qu’il est. Mais je n’ai jamais ressenti de la colère ou du genre: «Ça devrait être moi!» Je suis fan de basket et fan de lui. Je ne lui souhaite que le meilleur et j’espère qu’il reviendra l’année prochaine et emmènera Brooklyn à un championnat.

Tout comme les fans des Nets et le reste du monde du basket. Oden devra attendre un peu pour voir Durant jouer à nouveau dans les jeux.

