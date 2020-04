Greg Oden et le rêve de devenir entraîneur de la NBA

Il y a près d’un an, le 6 mai 2019, la nouvelle est venue que Greg Oden, ancien joueur de NBA et Portland Trail Blazers et Miami Heat entre 2007 et 2014, avait réussi à obtenir son diplôme de l’Université de Ohio State avec une maîtrise en industrie du sport.

L’ancien choix 1 du repêchage de la NBA 2007 a accordé une interview en février dernier au médium américain Hoopshype, dans lequel, entre autres choses, il parlait de ses attentes pour l’avenir à court et à long terme de sa carrière:

“En ce moment, je voudrais me concentrer uniquement sur mon emploi actuel. Je suis le conseiller des athlètes dans une société d’éducation financière appelée Edyoucore. Nous avons parlé aux athlètes de tirer parti de leurs situations respectives et d’être plus engagés envers leurs finances, car on ne sait jamais quand leur course. “

Scalabrine VS Greg Oden est la vidéo dont nous ne savions pas que nous avions besoin —-

pic.twitter.com/6NFTF5ZxDG

– Brad Ballislife (@BradBallisLife) 7 juillet 2019

Sur la possibilité de s’entraîner un jour dans une équipe de basket-ball, ce que Oden s’est engagé à faire, l’ancien joueur n’a pas voulu fermer la porte. Tout le contraire:

“À court terme, je ne pense pas. Mais je pense que l’entraînement est quelque chose qui me vient toujours à l’esprit. J’adore enseigner et être proche du basket-ball. Comment y jouer maintenant est impossible, la meilleure façon d’être dans le jeu” c’est du côté de l’entraîneur. “

.